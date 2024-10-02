وقال متحدث باسم فلايت رادار 24 لتتبع الرحلات الجوية إنه جرى تحويل الرحلات "لأي وجهة متاحة".

وأظهرت لقطة لحركة النقل الجوي في المنطقة أن الطائرات تسير فيما تشبه الأقواس الواسعة شمالا وجنوبا ليتم تحويل العديد منها للقاهرة وإسطنبول.

وذكرت خدمة فلايت رادار 24 أن مدينتي إسطنبول وأنطاليا في جنوب تركيا شهدتا ازدحاما كبيرا مما أجبر بعض شركات الطيران على تحويل الطائرات جنوبا.

كما تعلق العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى المنطقة أو تتجنب استخدام المجال الجوي المتأثر.

وشنت إيران الضربات ردا على الحملة التي تشنها إسرائيل على جماعة حزب الله في لبنان، وتوعدت إسرائيل "برد مؤلم" على عدوها.

ووجهت منظمة يوروكونترول، وهي الوكالة الأوروبية لمراقبة سلامة الحركة الجوية، في وقت سابق تحذيرا للطيارين من الصراع المتصاعد.

وقالت في نشرة ملاحية عاجلة أمس الثلاثاء "تم إطلاق هجوم صاروخي كبير ضد إسرائيل في الدقائق القليلة الماضية. وفي الوقت الحالي، تخضع البلاد بأكملها لتحذير من الهجمات الصاروخية".

وأعلنت بعد وقت قصير من ذلك إغلاق المجال الجوي الأردني والعراقي، فضلا عن إغلاق نقطة عبور رئيسية إلى المجال الجوي الذي تسيطر عليه قبرص.

وقالت نشرة خاصة بطيارين عراقيين أن المجال الجوي العراقي الذي تسيطر عليه بغداد أُغلق حتى إشعار آخر بسبب مخاوف أمنية.

وأعلنت وزارة النقل لاحقا إعادة فتح المجال الجوي أمام الرحلات المدنية القادمة والمغادرة من المطارات العراقية.

ولفتت خدمة فلايت رادار 24 على موقع إكس إلى أن "الأمر سيتطلب بعض الوقت قبل أن تعود الحركة الجوية لنشاطها مجددا".