ودعت وزارة الخارجية الأميركية "دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة في التنديد بهجوم إيران على إسرائيل".

على صعيد متصل، قال البيت الأبيض إنه "يندد بالهجمات المتهورة التي شنتها إيران"، وطالب طهران "بوقف الهجمات اللاحقة بما في ذلك تلك التي يشنها حلفاؤها".

من جهتها، شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على أنها "تندد بأشد العبارات الممكنة" الهجوم الصاروخي الإيراني، داعية طهران لوقفه على الفور.

وأضافت بيربوك في منشور على "إكس": "حذرنا سريعا إيران من هذا التصعيد الخطير. يجب على إيران وقف الهجوم على الفور. إنه يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية".

كما عبر رئيس وزراء فرنسا ميشال بارنييه عن قلقه من التصعيد في الشرق الأوسط والنزاع بين إيران وإسرائيل والذي اعتبره "خطيرا للغاية".

وقال بارنييه أمام النواب: "أتحدث في هذه اللحظة.. في حين يتفاقم الوضع في الشرقين الأدنى والأوسط، مع تصعيد وهجوم، ونزاع مباشر يبدو أنه يجري بين إيران وإسرائيل. وبالتالي فإن الوضع خطير للغاية".

وانضم رئيس الوزراء بعد ذلك إلى اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه.

من جانبه، دان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر مساء الثلاثاء، "بأشد العبارات" الهجوم الإيراني على إسرائيل، مؤكدا مجددا "التزام المملكة المتحدة الثابت" بأمن إسرائيل.

كما أكد ستارمر، الذي تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان"، ودعا مرة أخرى إلى وقف إطلاق النار في غزة وعودة الرهائن الإسرائيليين، بحسب بيان صادر عن داونينغ ستريت.

هذا وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل إن التكتل "يندد بأشد العبارات" بهجوم إيران على إسرائيل، مضيفا "الدوامة الخطيرة من الهجمات والهجمات الانتقامية تنذر بالخروج عن السيطرة"، داعيا إلى "وقف إطلاق النار في جميع أنحاء المنطقة فورا".