ولفت سوليفان، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس راقبا الوضع من غرفة الطوارئ بالبيت الأبيض مع فريق الأمن القومي.

وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تعمل مع السلطات في إسرائيل لتقييم آثار الهجمات، كما أجرت "محادثات مبدئية مع الإسرائيليين على المستوى العسكري في البيت الأبيض".

وكشف مستشار الأمن القومي مقتل فلسطيني في أريحا بالضفة الغربية نتيجة للهجوم الإيراني متابعا: "لا نعلم وقوع أي ضرر في القواعد العسكرية في إسرائيل".

وشدد على أن الهجوم "لم يكن فعالا بسبب قدرات الجيش الإسرائيلي وعمل القوات الأميركية معها والخطط المشتركة وتوقع هذه الهجمات".

وبين أنه "سيتم تقييم الوضع وجمع المعلومات في ظل استمرار الوضع الحالي كما هو"، مؤكدا أنه "ستكون هناك عواقب وخيمة للهجوم الإيراني".

وحول الرد الإسرائيلي ذكر سوليفان أن "الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن، ستتشاور مع الإسرائيليين بشأن الرد والتعامل مع ما فعلته إيران أو مراقبة تهديداتها هي ووكلائها".

وأردف أن "الإدارة الأميركية تعمل على حماية المدنيين الذين يعملون في المنطقة".