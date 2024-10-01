وأصدر الكرملين مرسوما نشر الإثنين في صحيفة "روسيسكاياجازيتا" الروسية الحكومية ينص على تجنيد مواطنين "ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما وليسوا في قوات الاحتياط وتنطبق عليهم شروط التجنيد الإجباري وفقا للقانون الاتحادي... بما يصل إلى 133ألف فرد".

وتواصل روسيا حربا في أوكرانيا بدأتها بغزو شامل في فبراير 2022. وتصف كييف وحلفاؤها الحرب بأنها محاولة استعمارية بلامبرر للاستيلاء على الأرض.

وضمت روسيا مناطق من جنوب شرق أوكرانيا في أواخر عام 2022 في خطوة نددت بها معظم دول الغرب.

وأمر بوتين في سبتمبر بزيادة حجم الجيش الروسي بنحو 180 ألف جندي إلى 1.5 مليون جندي في الخدمة وأرجع هذا إلى التهديدات المتزايدة على الحدود الغربية لروسيا، وهي خطوة من شأنها أن تجعل الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم بعد الجيش الصيني.