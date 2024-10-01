وقالت سينغ إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حثّ نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت على ضرورة حماية المدنيين خلال العمليات العسكرية.

وأضافت: "جهودنا مستمرة مع كل الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات".

وتابعت قائلة: "لا نريد حربا مع إيران ووكلائها لكننا سنرد على أي هجوم يستهدف قواتنا".

وشددت على أن بلادها "تحتفظ بحق الدفاع عن النفس ضد هجمات وكلاء إيران على قواتنا".

وفيما يتعلق بقتل إسرائيل للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، قالت سينغ: " حسن نصر الله يستحق المحاسبة لكننا نريد خفض التوتر وتجنب الحرب".

وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، مساء الإثنين، بوقوع غارات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

ووفق مراسلنا فإن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف مناطق الليكي والمريجة والرويس وبئر العبد في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وطالت الغارات الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية مناطق قريبة من مطار بيروت الدولي.

وجاءت الغارة الإسرائيلية بعدما دعا الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين، لإخلاء بعض المباني في الضاحية الجنوبية بشكل عاجل.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان بلدات حدودية في جنوب لبنان إخلاءها، وصدرت تعليمات صارمة لسكان الجليل الأعلى بالبقاء بالقرب من المناطق المحمية.

وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في إسرائيل، إن الحكومة الإسرائيلية المصغّرة وافقت رسميا على عملية برية "محدودة" في لبنان.