وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو: "الحقيقة إلى جانبنا. جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها"، مهنئا الشعب الروسي لمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية، والتي يتم الاحتفال بضمّها من جانب واحد في 30 سبتمبر.

وأشاد بوتين بـ"حدث مصيري" قال إنّه فرض نفسه لحماية السكان الناطقين بالروسية في هذه المناطق الأوكرانية، في مواجهة "ديكتاتورية النازيين الجدد" و"القومية المتطرّفة".

وقال: "لم نتخلّ عن أشقّائنا وشقيقاتنا"، مدافعا مرة أخرى عن "الحاجة ومشروعية (تنفيذ) عملية عسكرية خاصة" روسية، وهي العبارة التي تستخدمها موسكو رسميا للحديث عن غزوها أوكرانيا في 24 فبراير 2022.

وأضاف بوتين "اليوم، نحن نحارب من أجل مستقبل آمن ومزدهر لأطفالنا وأحفادنا".

في 30 سبتمبر 2022، وقّع فلاديمير بوتين وأضفى الطابع الرسمي على ضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق) الأوكرانيتين، بالإضافة إلى منطقتي زابوريجيا وخيرسون (جنوب).

هذه المناطق التي تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي صوّتت لصالح ارتباطها بروسيا خلال استفتاءات لم تعترف بها كييف والمجتمع الدولي.