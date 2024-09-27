وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أبلغه بالعملية "بينما كانت جارية".

وعلى صعيد متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين نفيهم ما ذكره مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بالعملية قبل تنفيذها.

وأضاف المسؤولان أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم في بيروت، وقالا: "لم تكن الولايات المتحدة متورطة في هذا الهجوم ولم تكن تعلم به مسبقا".

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، مساء الجمعة، غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وقال الجيش إنه شن غارات جوية واسعة النطاق على المقر العسكري الرئيسي لحزب الله في بيروت.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن المستهدف كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.