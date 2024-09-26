قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، الخميس، إنه "يجب أن تكون هناك فترة للهدنة" بين إسرائيل وحزب الله، قبل تكثيف الجهود الدبلوماسية.
وذكرت باربرا ليف، في مقابلة مع قناة "سكاي نيوز عربية":
- يجب أن تكون هناك فترة للهدنة، ثم يمكن تكثيف الجهود الدبلوماسية.
- الخيار بالنسبة لنا لحل الصراع بين إسرائيل وحزب الله هو الحل الدبلوماسي.
- نعمل على التوصل لهدنة مؤقتة لتكثيف الجهود الدبلوماسية.
- ليس هناك وقف لإطلاق النار، كانت هناك دعوة فقط، وذلك ما سنبحثه في الأيام المقبلة.
- نحتاج إلى فترة لوقف إطلاق النار، ربما 3 أسابيع.
- من الصعب تكثيف الجهود الدبلوماسية مع استمرار إطلاق النار.
- ننسق ونقوم بجهود كبيرة مع فرنسا وأطراف أخرى وذلك لنجلب الهدوء إلى الحدود بين إسرائيل ولبنان.
- حزب الله بدأ الهجمات يوم 8 أكتوبر.
- لدينا العديد من القنوات المختلفة للتواصل مع مختلف الأطراف.
- هناك مخاطر لأن تتوسع الحرب إلى حرب إقليمية، ونريد تجنب هذا السيناريو.
- حزب الله لم يحترم أبدا قرار مجلس الأمن 1701.