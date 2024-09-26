قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، الخميس، إنه "يجب أن تكون هناك فترة للهدنة" بين إسرائيل وحزب الله، قبل تكثيف الجهود الدبلوماسية.