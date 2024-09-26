وقالت الوزارة في بيان إن 34 طائرات من هذه الطائرات "عبرت الخط المتوسط ودخلت جنوب غرب وشرق منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية".

وأضافت أن هذه التحركات حدثت خلال فترة 24 ساعة انتهت عند الساعة 6:00 من صباح الخميس (22:00 توقيت غرينيتش الأربعاء).

وتابعت "لقد رصدنا الوضع وتعاملنا معه كما ينبغي".

وأتى هذا التطور بعيد إعلان وسائل إعلام يابانية أن سفينة حربية يابانية عبرت الأربعاء مضيق تايوان للمرة الأولى، في خطوة سعت من خلالها طوكيو للتأكيد على مبدأ حرية الملاحة في هذا الممر البحري الذي تؤكد الصين سيادتها عليه.

وكانت سفن عسكرية أميركية وأوروبية قد قامت بنفس الخطوة في السنوات الأخيرة تأكيدا منها على أن المضيق هو ممر بحري دولي، في حين تعتبره بكين واقعا بالكامل تحت ولايتها القضائية كونه يفصل البرّ الصيني عن جزيرة تايوان التي تقول بكين إنها جزء لا يتجزأ من أراضيها.

وزادت واشنطن وحلفاؤها في الآونة الأخيرة من عبور سفنهم لمضيق تايوان الذي يبلغ طوله 180 كيلومترا لتعزيز وضعه كممر مائي دولي، مما أثار غضب بكين.