وأوضح بلينكن أن الحزمة الجديدة تشمل ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هيمارس، وقنابل عنقودية، ومركبات تكتيكية خفيفة.

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة ملتزمة بدعم دفاع أوكرانيا عن نفسها ضد العدوان الروسي الوحشي".

وأضاف أن واشنطن "سترسل هذه المساعدة الجديدة في أسرع وقت ممكن".

وتتضمن الحزمة ذخائر لراجمات صواريخ دقيقة التصويب من طراز هيمارس، وقنابل عنقودية وقذائف مدفعية، ومركبات تكتيكية خفيفة ومصفحات وأسلحة صغيرة وأخرى "مضادة للدروع" مثل صواريخ جافلين وتاو بالإضافة إلى صواريخ إيه تي-4 المضادة للدبابات وقطع غيار ومعدات.

وفي عهد الرئيس جو بايدن، قدمت الولايات المتحدة حوالي 175 مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لكييف منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا بفبراير 2022.

وأكد بلينكن في بيانه استمرار الدعم الأميركي لكييف، مشددا على أن "الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي حشدناه سيستمران في الوقوف إلى جانب أوكرانيا".