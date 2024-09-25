وأشار زيلينسكي، الثلاثاء، إلى أن "روسيا لن تقبل بالسلام إلا مرغمة" وتعهّد عدم التفاوض على إنهاء النزاع بشروط موسكو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين الأربعاء إن "موقفا كهذا هو خطأ قاتل، خطأ بنيوي. إنه مفهوم خاطئ بشكل بالغ ستكون له بالتأكيد تداعيات على نظام كييف".

وتابع أن "روسيا مع السلام، لكن شرط ضمان استقرارها وتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف "من دون تحقيق هذه الأهداف، سيكون الضغط على روسيا أمرا مستحيلا".

وبعد عامين ونصف العام على بدء الاجتياح الروسي الشامل، يبدو الطرفان أبعد ما يمكن عن التوصل إلى اتفاق يضع حدا للحرب.

وأطلقت كييف هجوما مضادا في منطقة كورسك في غرب روسيا الشهر الماضي، في أول هجوم لجيش أجنبي على الأراضي الروسية منذ الحرب العالمية الثانية.

وطالبت موسكو كييف بالتخلي عن مناطق تسيطر عليها حاليا في شرق وجنوب أوكرانيا كشرط للسلام.