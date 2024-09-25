وقالت الحملة في بيان إن "مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أطلع الرئيس ترامب في وقت سابق اليوم على وجود تهديدات إيرانية حقيقية ومحدّدة باغتياله في محاولة لزعزعة الاستقرار ونشر الفوضى في الولايات المتحدة".

ونقل البيان عن مدير الاستخبارات قوله إن هذه "الهجمات المتواصلة والمنسّقة" زادت "في الأشهر الأخيرة"، وأن مسؤولي الحكومة الأميركية يعملون على حماية ترامب وضمان عدم تأثر الانتخابات.

وسبق لإيران أن نفت اتهامات مماثلة خلال الصيف واصفة إياها بـ"الخبيثة".

وفي منتصف أغسطس، اتّهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف خلف محاولات قرصنة عديدة استهدفت الحملتين الانتخابيتين لكل من ترامب ومنافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

والثلاثاء، اعتبرت حملة ترامب أن هذه "التهديدات" هي دليل على أن "النظام الإرهابي في إيران يحب ضعف كامالا هاريس ويخشى قوة الرئيس ترامب وتصميمه".

جدير بالذكر أن ترامب كان قد تعرض في الأشهر الأخيرة لمحاولتي اغتيال مفترضتين.