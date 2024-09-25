وكان روث (58 عاما) مثُل الإثنين أمام قاض في جنوب فلوريدا حيث وجّهت إليه تهمتا حيازة سلاح خلافا للقانون وحيازة سلاح تمّ محو رقمه التسلسلي.

ويومها، أعلن الادّعاء العام أنه يعتزم طلب توجيه تهمة إضافية لروث هي محاولة اغتيال الملياردير الجمهوري.

واعتقل روث أثناء محاولته الفرار بسيارة من ملعب ترامب الدولي للغولف في وست بالم بيتش في 15 سبتمبر.

وكان عنصر في جهاز الخدمة السرية أطلق النار عليه بعد رصده فوهة بندقية بين الأشجار المحيطة بملعب الغولف، وفق وثائق قدمتها الحكومة للمحكمة.

وقالت وزارة العدل في بيان إن لائحة الاتهام الجديدة صدرت في وقت متأخر من عصر الثلاثاء من قبل "هيئة محلّفين كبرى" في ميامي بولاية فلوريدا.

وأحيلت القضية إلى القاضية إيلين كانون، التي أصدرت بيوليو قرارا لصالح الرئيس الجمهوري السابق في قضية أخرى.

وأضيفت إلى التهمتين الأوليين ثلاث تهم أخرى هي محاولة اغتيال مرشح للانتخابات الرئاسية، وحيازة سلاح ناري بهدف ارتكاب جريمة عنيفة، والاعتداء على عميل فدرالي.

وأمر قاض فدرالي الإثنين بإبقاء روث رهن الاحتجاز، في حين أقرّ فريق الدفاع عنه بأنه سبق أن اعتقل على خلفية ادعاءات أقل خطورة، واصفا إياه بأنه مواطن يحترم القانون ولا سوابق عنف لديه.