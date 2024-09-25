وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنه في الوقت الذي يجري فيه إعداد خطط طوارئ، فإن نحو 700 جندي مدعومين بقوة حدودية سينتقلون إلى قبرص خلال الساعات المقبلة.

وأضافت الوزارة أن القوات الجوية لديها أيضا طائرات نقل في حالة تأهب لتقديم الدعم إذا لزم الأمر.

وقال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي "إن الأحداث التي وقعت في الساعات والأيام الماضية أظهرت مدى خطورة هذا الوضع، ولهذا السبب فإن رسالتنا واضحة، على المواطنين البريطانيين المغادرة الآن".

وأعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب الثلاثاء أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله "يقترب من نصف مليون" نازح.

من جانبه، أفاد وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان وشرقه إلى 558 قتيلا، وأكثر من 1800 جريح، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، في أعلى حصيلة تسجّل في يوم واحد منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله.