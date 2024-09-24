وأضاف في قاعدة عسكرية في مكان لم يكشف عنه، بعد أن قال الجيش إنه عثر على ذخيرة في منازل مدنية: "أي شخص لديه صاروخ في غرفة معيشته وصاروخ في مرآبه لن يكون له منزل".

وقال نتنياهو في مقطع مصور بثه مكتبه: "سنواصل ضرب حزب الله. وأقول للشعب اللبناني: إن حربنا ليست ضدكم، إن حربنا ضد حزب الله".

وأضاف: "نصر الله يقودكم إلى حافة الهاوية.. تخلصوا من قبضة نصر الله من أجل مصلحتكم".

وتلقى نتنياهو مراجعة استخباراتية من رئيس الجيش الإسرائيلي اللواء شلومي بيندر وقائد الوحدة 8200، العميد يوسي شاريئيل.

وأشار نتنياهو إلى أنه "معجب بشدة بالعمل الذي تم إنجازه، ولا يقل إعجابي بالعمل الذي سيتم إنجازه. سنواصل ضرب حزب الله".