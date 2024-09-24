وحسب وكالة الأرصاد اليابانية، بلغت قوة الزلزال المبدئية 5.9 درجة.

وأصدرت السلطات تحذيرا من تسونامي محتمل يمكن أن يصل ارتفاعه إلى متر، في جزيرتي إيزو وأوغاساوارا.

وفي الولايات المتحدة، قال المركز الأميركي للمسح الجيولوجي إن قوة الزلزال الذي وقع الثلاثاء قرب جزر إيزو بلغت 5.7 درجات.

لكن عددا من سكان هذه الجزر قالوا لشبكة التلفزيون الوطنية "إن إتش كي"، إنهم لم يشعروا بالزلزال.

وتقع اليابان فوق 4 صفائح تكتونية رئيسية، يؤدي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزالي وبركاني مستمر.

وتشهد اليابان سنويا حوالي 1500 هزة أرضية معظمها طفيفة، أما الزلازل القوية فيتم احتواء تداعيات القسم الأكبر منها بفضل تقنيات البناء المتقدمة، وإجراءات الطوارئ المتبعة بصرامة في الأرخبيل.