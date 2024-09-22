وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت في وقت سابق من اليوم أن 51 شخصا قتلوا في أعقاب الحادث الذي قالت إنه نجم عن انفجار غاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث بمنجم خاص تديره شركة معدنجو.

وأضاف مؤمني أن 17 من عمال المنجم ما زالوا في عداد المفقودين ومصيرهم غير معلوم، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ لا تزال على بعد 400 متر من الموقع الذي من المحتمل أنهم فيه.

ومن المتوقع أن تصل إليهم فرق الإنقاذ غدا الإثنين بعد إزالة الأنقاض وتصريف الغاز الزائد.

وقال التلفزيون الرسمي إن 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وقال حاكم إقليم خراسان الجنوبي علي أكبر رحيمي للتلفزيون الحكومي: "يأتي 76 بالمئة من الفحم الإيراني من هذه المنطقة ويعمل نحو ثماني إلى 10 شركات كبيرة في المنطقة بما في ذلك شركة معدنجو".

وقال وزير العمل أحمد ميدري لوسائل إعلام رسمية إن المنجم خضع لعمليات تفتيش الشهر الماضي والتزم بجميع لوائح السلامة، نافيا أن يكون هناك إهمال.

وأضاف أن مثل "هذه الأحداث المفاجئة تحدث في أكثر المناجم تطورا على مستوى العالم".

وأمر المدعي العام بإجراء تحقيق في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع أمس السبت الساعة التاسعة مساء (17:30 بتوقيت غرينتش).