ولا يزال 30 شخصا محاصرين داخل المنجم.

وقال التلفزيون الإيراني إن الحادث نجم عن انفجار لغاز الميثان في القطاعين الثاني والثالث من المنجم الذي تديره شركة معدنجو.

وأضاف أن إجمالي 69 عاملا كانوا داخل القطاعين وقت الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الانفجار وقع السبت الساعة التاسعة مساء (1730 بتوقيت غرينتش).

وأشارت إلى أن الوفيات حدثت في منجم للفحم في تاباس، على بعد حوالي 540 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة طهران.

وقالت السلطات إنها أرسلت أفراد الطوارئ إلى المنطقة بعد الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من يوم السبت. وكان حوالي 70 شخصا يعملون هناك وقت الانفجار.

إيران المنتجة للنفط غنية ايضا بمجموعة متنوعة من المعادن. تستهلك إيران سنويا حوالي 3.5 مليون طن من الفحم ولكنها تستخرج حوالي 1.8 مليون طن فقط من مناجمها سنويا. ويتم استيراد الباقي، وغالبا ما يتم استهلاكه في مصانع الصلب في البلاد.

هذه ليست الكارثة الأولى التي تضرب صناعة التعدين في إيران، ففي عام 2013، قتل 11 عاملا في حادثتين منفصلتين للتعدين، وفي عام 2009، قتل 20 عاملا في حوادث عدة، وفي عام 2017، أدى انفجار منجم فحم إلى مقتل ما لا يقل عن 42 شخا.

وتوجه أصابع الاتهام في مثل هذه الحوادث إلى التراخي في اتباع معايير السلامة وعدم كفاية خدمات الطوارئ في مناطق التعدين.