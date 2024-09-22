ولم توجه دعوة لروسيا لحضور القمة التي شاركت فيها وفود أكثر من 90 دولة ورفضتها موسكو باعتبارها بلا معنى بدون مشاركتها.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في تنظيم اجتماع لمتابعة القمة بحلول نهاية العام بمشاركة روسيا.

وذكرت زاخاروفا على تطبيق "تلغرام": "هذه العملية في حد ذاتها لا علاقة لها بالتوصل لتسوية، إنها مظهر آخر من مظاهر الاحتيال من جانب الأنجلو ساكسون وأتباعهم من الدمى الأوكرانيين".

وأضافت أن روسيا مستعدة لمناقشة "مقترحات جادة حقا" تأخذ في الاعتبار "الوضع على الأرض"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى سيطرة روسيا على أربع مناطق أوكرانية.

ووفق زاخاروفا فإن أوكرانيا وداعميها الغربيين "لا يفكرون في السلام" مشيرة إلى التوغل الأوكراني في منطقة كورسك بجنوب روسيا الشهر الماضي ومناشدات زيلينسكي المتكررة للحصول على صواريخ بعيدة المدى من الغرب.