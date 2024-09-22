وقال كولر متحدثا من قصر الإليزيه في وقت متأخر من مساء السبت إن أنطوان أرمان (33 عاما) أصبح وزيرا للمالية وتولى جان نويل بارو منصب وزير الخارجية في حكومة تتألف في معظمها من أحزاب الوسط والأحزاب المحافظة.

وأضاف كولر أن سيباستيان ليكورنو سيظل وزيرا للدفاع.

ويقول محللون إن هناك تساؤلات عن مدى الاستقرار الذي ستكون عليه الحكومة الجديدة وعما إذا كانت ستنجح في دفع إجراءات الإصلاح من خلال البرلمان.

ويتمثل أول تحد كبير أمام الحكومة في اعتماد ميزانية 2025.

وسوف تواجه الحكومة الجديدة بقيادة السياسي المحافظ ميشيل بارنييه مهمة صعبة تتمثل في ضرورة سد فجوة كبيرة في المالية العامة، وهو ما قد يدفعها إلى اتخاذ قرار بزيادة الضرائب.

وعين ماكرون بارنييه (73 عاما) رئيسا للوزراء في وقت سابق من هذا الشهر، لكنه استغرق وقتا طويلا لتشكيل الحكومة وهو ما يعكس صعوبة المهام المقبلة.