وكتب سيبيها على منصة "إكس"، قائلا: "وفقا للمخابرات الأوكرانية، فإن الكرملين يستعد لشن ضربات على أهداف حيوية للطاقة النووية في أوكرانيا قبل فصل الشتاء".

وأضاف: "يتعلق الأمر على وجه الخصوص بأجهزة التوزيع المفتوحة (في محطات الطاقة النووية) ومحطات النقل الفرعية، والتي تلعب دوراحيويا لضمان التشغيل الآمن للطاقة النووية".

ولم يوضح سيبيها السبب الذي دفع كييف للاعتقاد بأن موسكو تتأهب لتوجيه مثل هذه الضربات.

ولم يصدر تعليق من موسكو حتى الآن.

ولم ترد الوكالة الدولية للطاقة الذرية على طلب للتعليق حتى الآن.

ودعا أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلى رد عالمي سريع على التهديد المزمع بضربة على منشأة نووية.

وكتب على تيليغرام، قائلا: "هذا تحضير لسيناريو كارثة نووية محتملة. روسيا إرهابية".

وتشن روسيا غارات جوية على شبكة الكهرباء في أوكرانيا منذ خريف عام 2022 بعد بدء العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية في وقت سابق من ذلك العام.