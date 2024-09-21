وسيحضر زيلينسكي جلسات لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ويعتزم أيضا لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس في اجتماعين منفصلين يوم 26 سبتمبر، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وذكر الرئيس الأوكراني أنه يأمل أيضا في الاجتماع مع ترامب.

وقال زيلينسكي لوسائل الإعلام، الجمعة: "سنعقد اجتماعا على الأرجح، في 26 أو 27 سبتمبر على ما أعتقد"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويتنافس ترامب أمام المرشحة الديمقراطية هاريس في انتخابات 5 نوفمبر.

وكان زيلينسكي قال في أغسطس إنه يريد تقديم خطته إلى بايدن وهاريس وترامب.

وعلى الرغم من أن ترامب وزيلينسكي تحدثا هاتفيا في يوليو، لم يلتقيا وجها لوجه منذ تولي ترامب الرئاسة بين عامي2017 و2021.

ويصف زيلينسكي الخطة بأنها نموذج أولي لكيفية إجبار روسيا على إنهاء حربها دبلوماسيا، وقال إنها تعتمد على اتخاذ حلفاء رئيسيين قرارات سريعة من أكتوبر حتى ديسمبر هذا العام.

ويسعى زيلينسكي إلى تعزيز أوكرانيا بمزيد من الأسلحة وبدعم عسكري واقتصادي ودبلوماسي من الولايات المتحدة الحليفة الرئيسية لكييف.

ومن المتوقع أن يضغط على واشنطن من أجل رفع القيود على استخدام الصواريخ بعيدة المدى لضرب عمق روسيا.