وذكر لافروف أن "الغرب رعى ودعم النازيين الجدد لاستخدامهم أداة حرب ضد روسيا"، مضيفا:

نحن لا نرغب في أي تصعيد.

استخدام النظام الأوكراني كأداة للحرب ضد روسيا أثار بواعث قلق الأغلبية الدولية.

لا أحد يرغب في الحرب النووية ونحن قلنا ذلك مرارا.

الأراضي التي كانت مخصصة لإقامة دولة فلسطينية لم يتبق منها شيء تقريبا.

المأساة والكارثة الإنسانية في غزة لا مثيل لهما.

العمل الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر هو فعل شائن.

لا يمكن التعويل على تقويض الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني.

واشنطن تواصل إعاقة أي قرارات دولية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية.

الديمقراطية على الطريقة الأميركية "اختراع خاص بهم".

بايدن بحالة جسدية وصحية لا تمكنه منذ فترة طويلة من قيادة الولايات المتحدة.

نخطط مع الدول الإفريقية لعقد قمة جديدة خلال عامين أو 3 داخل القارة الإفريقية.

لم نحصل أو نسعى للحصول على منفعة أحادية بعلاقاتنا مع الدول الإفريقية.

البريكس تعمل على أساس التوافق والاحترام المتبادل بين كل الأعضاء.

البريكس تعتمد على مبدأ التوافق والإجماع.

يتم استبدال الدولار تدريجيا بالمعاملات الدولية وعبر التحول للعملات الوطنية.

أكثر من 90 في المائة من حجم تجارتنا مع الصين بالعملات الوطنية.

الولايات المتحدة تواصل طباعة الدولارات.