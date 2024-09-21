قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية"، إن "لا أحد يرغب في الحرب النووية".
وذكر لافروف أن "الغرب رعى ودعم النازيين الجدد لاستخدامهم أداة حرب ضد روسيا"، مضيفا:
- لا أحد يرغب في الحرب النووية ونحن قلنا ذلك مرارا.
- سماح الغرب لأوكرانيا بضرب عمق أراضينا يعني حربا مباشرة بين روسيا والناتو.
- استخدام النظام الأوكراني كأداة للحرب ضد روسيا أثار بواعث قلق الأغلبية الدولية.
- العملية العسكرية في أوكرانيا تدافع عن النظام الدولي متعدد الأقطاب.
- واشنطن تعلن أنها ترغب في إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في أرض المعركة.
- نحن لا نرغب في أي تصعيد.
- هناك 50 دولة تحارب روسيا بأيدي أوكرانيا.
- علاقة روسيا مع إيران أو كوريا الشمالية لا تنتهك القانون الدولي.
- الأراضي التي كانت مخصصة لإقامة دولة فلسطينية لم يتبق منها شيء تقريبا.
- المأساة والكارثة الإنسانية في غزة لا مثيل لهما.
- العمل الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر هو فعل شائن.
- لا يمكن التعويل على تقويض الحق الطبيعي للشعب الفلسطيني.
- واشنطن تواصل إعاقة أي قرارات دولية تطالب بوقف إطلاق النار في غزة والضفة الغربية.
- الديمقراطية على الطريقة الأميركية "اختراع خاص بهم".
- بايدن بحالة جسدية وصحية لا تمكنه منذ فترة طويلة من قيادة الولايات المتحدة.
- نخطط مع الدول الإفريقية لعقد قمة جديدة خلال عامين أو 3 داخل القارة الإفريقية.
- لم نحصل أو نسعى للحصول على منفعة أحادية بعلاقاتنا مع الدول الإفريقية.
- البريكس تعمل على أساس التوافق والاحترام المتبادل بين كل الأعضاء.
- البريكس تعتمد على مبدأ التوافق والإجماع.
- يتم استبدال الدولار تدريجيا بالمعاملات الدولية وعبر التحول للعملات الوطنية.
- أكثر من 90 في المائة من حجم تجارتنا مع الصين بالعملات الوطنية.
- الولايات المتحدة تواصل طباعة الدولارات.