وقال الرئيس في بيان بثته الإذاعات والتلفزيونات "لا تقبلوا الهدايا الإلكترونية، احذروا الهواتف والأجهزة المحمولة".

كما طلب مادورو من كل "الوزارات والمؤسسات والشركات التابعة للدولة" إعطاء أولوية لشراء "مصنوعات يدوية وألعاب مصنوعة في فنزويلا "لتبادل الهدايا خلال "احتفالات عيد الميلاد".

وتم تقديم موعد الاحتفال بالعيد في فنزويلا إلى الأول من أكتوبر "تكريما" لسكان البلاد التي هزتها الاضطرابات منذ إعادة انتخابه المتنازع عليها في 28 يوليو، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.

كانت المئات من أجهزة "بايجر" وأجهزة اتصال لاسلكي يستخدمها عناصر من حزب الله قد انفجرت في مختلف أنحاء الأراضي اللبنانية يومي الثلاثاء والأربعاء في هجوم غير مسبوق أسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

واتهم حزب الله ولبنان إسرائيل بتفخيخ هذه الأجهزة، إلا أن تل أبيب لم تعلق على هذه الهجمات.