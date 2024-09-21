وأمام حوالي 600 شخص في مركز كوب إنيرجي للفنون المسرحية في أتلانتا بولاية جورجيا، قالت هاريس: "أسعى لأن تكون هناك مناظرة أخرى. سنرى".

وكانت المناظرة الأولى بين المرشحين في 10 سبتمبر، وأعلن ترامب بعد ذلك رفضه إجراء مناظرة جديدة مع هاريس، في منشور على منصته "تروث سوشال".

وقال الرئيس الأميركي السابق: "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، بعد الأولى مع الرئيس جو بايدن في يونيو، والثانية مع نائبة الرئيس.