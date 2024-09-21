وقال لافروف في مقابلة حصرية مع "سكاي نيوز عربية": "جيشانا يتعاونان كأصدقاء، ويطوران القدرة على العمل معا، وكل هذا دون أي اتحاد عسكري مثل حلف شمال الأطلسي ودون قيد أو شرط".

نهاية عصر الدولار

ونوه لافروف إلى أن روسيا والصين ودول أخرى، تتجه بشكل تدريجي لاستبدال التعامل في الدولار.

وقال لافروف: "يتم استبدال الدولار تدريجيا، من خلال التحول لحساب المعاملات بالعملات الوطنية، حتى إن رئيس البرازيل اقترح خلال قمة البريكس العام الماضي أن نفكر في إنشاء منصة دفع بديلة".

وأضاف: "نحن ننفذ بالفعل في الوقت الحالي مع الصين أكثر من 90 بالمائة من حجم تجارتنا بالعملات الوطنية. حوالي 60 بالمئة من المعاملات مع الهند تتم دون استخدام الدولار. ومع معظم البلدان، بدأنا التحول إلى صيغ التعاون هذه على وجه التحديد".

وقال: "من الواضح أنهم في الولايات المتحدة يواصلون طباعة الدولارات على حساب هذه الأوراق النقدية ذات الدخل المنخفض، وهم مستمرون في سياسة ممارسة الضغوط الاقتصادية على الدول الأخرى. لكن هذا العصر يتجه بالفعل نحو نهايته وغروب شمسه".

العلاقات مع الدول العربية

وعن علاقات بلاده مع الدول العربية، قال لافروف: "لدينا علاقات جيدة جدا مع الدول العربية، وتعتمد هذه العلاقات على الاجتماعات المنتظمة لقادتنا، وأود بشكل خاص أن أشير إلى تفاعلنا في إطار أوبك بلس، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، فهذا يعد أساسا ماديا وموضوعيا جيدا لشراكتنا الاستراتيجية، التي تجمعنا مع الإمارات العربية المتحدة ومع المملكة العربية السعودية وقطر ودول الخليج الأخرى".

وأضاف عن الدور الخليجي: "بالفعل أصدقاؤنا الإماراتيون وأصدقاؤنا السعوديون والقطريون يساهمون في حل القضايا الإنسانية التي تنشأ اتصالا بعمليتنا العسكرية الخاصة ومنها كما ذكرتِ تبادل أسرى الحرب. نحن نقيم هذا التعاون ونقدره بشدة، فهو يتم لا من أجل الدعاية، وليس كنوع من العلاقات العامة، ولكن يتم ذلك من منطلق دوافع صادقة للمساعدة في حل مصير الناس العاديين البسطاء".