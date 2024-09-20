وجاء الإحصاء الذي قالت "بي بي سي" إنّه توقف في 19 سبتمبر، بالاستناد إلى المعلومات العامة المنشورة في البيانات الرسمية أو النعي عبر وسائل الإعلام أو إعلانات الوفاة على شبكات التواصل الاجتماعي، وكذلك من رصد القبور في مقابر روسية.

وقالت "بي بي سي": "حددنا أسماء 70112 جنديا روسيا قتلوا في أوكرانيا، لكن العدد الحقيقي قد يكون أعلى من ذلك بكثير".

وفي نهاية أغسطس، بلغ عدد قتلى الجنود الروس التي أفادت بها وسائل الإعلام 66 ألفا.

وتقوم "ميديانوزا" و"ميدوزا" وهي وسيلة إعلام روسية أخرى مستقلة، بتحليل البيانات الرسمية الموثقة المتاحة، ما يدفعها إلى تقدير أن الحصيلة ستصل إلى 120 ألف قتيل على الأقل، بناء على عدد الوفيات المرتفع والمسجّل على مدى العامين ونصف العام الماضيين.

وكان الكرملين قد استشهد بـ"قانون أسرار الدولة" و"النظام الخاص" لتبرير غياب الإعلان رسميا عن الخسائر العسكرية. من جهتها، لا تعلن أوكرانيا أيضا عن خسائرها إلا قليلا.

وفي فبراير، قدر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدد الجنود الأوكرانيين الذين قتلوا خلال الحرب بـ31 ألفا، وهو رقم يعتبر أقل من الواقع حسبما يفيد محللون ومراقبون.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية قد أفادت في تقرير نشر في 17 سبتمبر، أن الحرب في أوكرانيا خلفت ما مجموعه مليون قتيل وجريح في الجانبين.