وقد تم فتح مراكز الاقتراع المبكر في جميع أنحاء ولاية فرجينيا لتكون بذلك أول ولاية تقدم خيار التصويت المبكر لناخبيها، حيث من المقرر أن تظل مراكز الاقتراع المبكر مفتوحة حتى 2 نوفمبر. وفق شبكة "إيه بي سي" الأميركية.

وبينما يصطف الناخبون في طوابير أمام صناديق الاقتراع في فرجينيا، ستتاح الفرصة للناخبين في ولايتي مينيسوتا وجنوب داكوتا للاختيار بين الإدلاء بأصواتهم شخصيا في مراكز الاقتراع أو من خلال البريد.

وحسب بيانات إدارة الانتخابات في فيرجينيا، فقد أدلى أكثر من مليون و760 ألف ناخب بأصواتهم مبكرا في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، أي ما يقرب من 40% من إجمالي الأصوات.

وفي ولاية مينيسوتا تم الإدلاء بحوالي 57 في المائة من إجمالي بطاقات الاقتراع في انتخابات 2020 قبل يوم الانتخابات.

فيما أدلى حوالي 83000 ناخب بأصواتهم من خلال البريد قبل يوم الانتخابات الأخيرة بولاية داكوتا الجنوبية.

ويعتبر التصويت المبكر في الانتخابات الأميركية من الطرق الانتخابية التي تحظى بشعبية وسط الأميركيين.

وفي انتخابات عام 2020، تم الإدلاء بأكثر من 69 في المائة من الأصوات إما عن طريق البريد أو التصويت المبكر شخصيا، فيما صوت 40 في المائة فقط في وقت مبكر في انتخابات عام 2016 و33 في المائة في انتخابات عام 2012. وفقا لبيانات الانتخابات الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.