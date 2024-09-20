جاءت تصريحات ترامب خلال فعالية انتخابية بعنوان "محاربة معاداة السامية". وفي كلمته، قارن ترامب بين ما أسماه "الاضطهاد" الذي يتعرض له والاضطهاد الذي تعاني منه إسرائيل واليهود.

كما هاجم خصومه الديمقراطيين، مشيرًا بشكل خاص إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس، حيث دعاها إلى "التنصل من دعم كل المتعاطفين مع حماس والمعادين للسامية وكارهي إسرائيل في الجامعات وفي كل مكان آخر".

وأشار ترامب أيضًا إلى أن هاريس تتفوق في استطلاعات الرأي بين الناخبين اليهود "فقط بسبب سيطرة الديمقراطيين عليكم"، مضيفًا أن هذا التأييد غير منطقي، على حد وصفه.

كما هاجم ترامب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وهو يهودي، واصفًا إياه بأنه "متعاطف مع حماس". وقال ترامب: "لا أعرف ماذا حدث له بحق الجحيم. إذا دعمته فأنت مجنون".

تأتي هذه التصريحات في إطار حملته الانتخابية الرامية إلى استعادة دعم الناخبين اليهود، وسط منافسة شديدة مع هاريس.