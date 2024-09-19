وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها للشيخ محمد بن زايد آل نيهان منذ توليه رئاسة الدولة.

ويبحث رئيس دولة الإمارات خلال هذه الزيارة مع نظيره الأميركي، "علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة والتي تمتد إلى أكثر من خمسين عاماً.. وسبل تعزيز تعاونهما وشراكتهما الإستراتيجية في جميع المجالات خاصة الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء".

إضافة إلى الطاقة المتجددة ومواجهة التغير المناخي وحلول الاستدامة وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين تجاه مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للجميع.

ويلتقي رئيس دولة الإمارات خلال الزيارة عددا من المسؤولين الأميركيين لبحث آفاق تطور العلاقات الإماراتية ـ الأميركية على جميع المستويات.

كما يتبادل مع نظيره الأميركي وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.