الشيء الوحيد المشترك بينهما، إلى جانب الرغبة الواضحة في قتل ترامب، أن كليهما قدم تبرعات صغيرة للديمقراطيين من خلال مؤسسة "آكت بلو".

ما نعرفه عن ريان روث

أصبح اسم رايان روث معروفا على نطاق واسع لدى معظم الأميركيين بعد اعتقاله بتهمة التخطيط لاغتيال ترامب.

كان الرجل البالغ من العمر 58 عاما قد أجرى في السابق العديد من المقابلات الإعلامية، والتي قدمت نظرة مبكرة عن شخصيته.

على الإنترنت، صور نفسه على أنه شخص بنى مساكن للمشردين في هاواي وحاول تجنيد مقاتلين لمساعدة أوكرانيا.

كما أعرب عن دعمه لترامب، ثم ازدرائه المتزايد له - في مرحلة ما حث إيران على قتله.

في المحكمة يوم الإثنين، كشف روث أنه كان يكسب حوالي 3000 دولار شهريا ولكن ليس لديه مدخرات، ولديه شاحنتان فقط.

لا تزال السلطات تحقق في دوافعه، لكن منشورات روث على الإنترنت تظهر وجهات نظره السياسية.

في كتابه المنشور عام 2023، "حرب أوكرانيا التي لا يمكن الفوز بها"، أعرب عن دعمه القوي للقتال الأوكراني ضد روسيا، وحث إيران على اغتيال ترامب، ووصف الرئيس السابق بأنه "أحمق" و"مهرج"، وانتقد دوره في أعمال الشغب في الكابيتول في 6 يناير وانسحاب إيران من الاتفاق النووي.

تجاوز نشاط روث حدود الكلمات، فقد سافر إلى أوكرانيا عدة مرات منذ بدء الحرب.

ما نعرفه عن توماس كروكس