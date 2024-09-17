ويُظهر الفيديو إيقاف عناصر الأمن للمشتبه به وتكبيل يديه، بعد مطاردته وهو على متن سيارة.

ويوم الإثنين وجهت إلى المشتبه به الذي اعتقل في إطار التحقيق في محاولة اغتيال مفترضة تعرض لها ترامب، تهمتا حيازة سلاح في شكل غير قانوني وحيازة سلاح تم محو رقمه التسلسلي.

ووجهت التهمتان إلى راين ويسلي روث (58 عاما)، وهو أميركي موال لأوكرانيا في الحرب مع روسيا اعتقل الأحد، خلال مثوله للمرة الأولى أمام قاض فدرالي في فلوريدا.

وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع ترامب وأعرب له عن ارتياحه بأنه آمن وبخير.

وأكد بايدن الإثنين أنه ندد على الدوام بالعنف السياسي، غداة المحاولة المفترضة الثانية لاغتيال ترامب.

وقال بايدن في فيلادلفيا "نددت على الدوام بالعنف السياسي وسأظل أندد به"، مضيفا "في أميركا، نقوم بتسوية خلافاتنا في شكل سلمي في صناديق الاقتراع، وليس تحت وطأة تهديد بندقية".