وكتب سميرنوف على تليغرام: "بناء على معلومات عملياتية، ومن أجل ضمان الأمن، قررت هيئة الأركان الإقليمية الإخلاء الإجباري للبلدات في منطقتي ريلسكي وخوموتوفسكي الواقعتين في منطقة تمتد على 15 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا".

ودعا السكان إلى تفهم الوضع الحالي والامتثال إلى توصيات السلطات.

يذكر أنه في 6 أغسطس، شنت أوكرانيا هجوما مباغتا في منطقة كورسك الروسية واستولت على مئات الكيلومترات المربعة وعشرات البلدات، وأدى ذلك إلى إجلاء نحو 150 ألف مدني، بحسب موسكو.

والخميس، أعلنت روسيا استعادة أراض من القوات الأوكرانية من خلال شن هجوم مضاد في هذه المنطقة.

وأعلنت الإثنين، من جديد استعادة بلدتين في منطقة كورسك، اوسبينوفكا وبوركي، في إشارة إلى تقدمها.

وطلب وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا، الإثنين، من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر زيارة الجزء الذي تحتله القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية، وندد الكرملين بهذه الدعوة واصفا إياه بأنه "استفزاز".