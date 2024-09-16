وأضافت كوبر لقناة "سكاي نيوز": "من المروع أن نرى عنفا سياسيا. لا ينبغي أن يكون للعنف مكان في أي حملة سياسية".

وتابعت: "نحن جميعا مسرورون أن الرئيس السابق بخير، وأن هذه المحاولة مهما كانت لم تكن ناجحة".

ماذا حدث؟