قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر، الإثنين، إن وقوع أي أعمال عنف سياسي هو أمر صادم وعبرت عن سرورها بسلامة دونالد ترامب بعد ما وصفها مكتب التحقيقات الاتحادي بأنها محاولة اغتيال للرئيس الأميركي السابق والمرشح للانتخابات القادمة.
وأضافت كوبر لقناة "سكاي نيوز": "من المروع أن نرى عنفا سياسيا. لا ينبغي أن يكون للعنف مكان في أي حملة سياسية".
وتابعت: "نحن جميعا مسرورون أن الرئيس السابق بخير، وأن هذه المحاولة مهما كانت لم تكن ناجحة".
ماذا حدث؟
- حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للغولف في فلوريدا.
- عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه.
- المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وفرّ في سيارة، لكن ألقي القبض عليه.
- المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما) من هاواي.