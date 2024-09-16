آخر المحاولات

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" الأحد أن حادث إطلاق النار في ملعب ترامب للغولف "يبدو أنه محاولة اغتيال" للمرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة.

ووفق مسؤولين في قوات إنفاذ القانون فإن عناصر جهاز الخدمة السرية رصدوا مسلحا في أحراش قرب الملعب وأطلقوا النار عليه.

وأضافوا أن المسلح ألقى بندقية هجومية من طراز إيه.كيه-47 وفرّ في سيارة، لكن ألقي القبض عليه.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وقناة "فوكس نيوز" نقلا عن مسؤولين قولهم إن المشتبه به يدعى ريان ويسلي روث (58 عاما) من هاواي.

قطع مقابلة تلفزيونية بشكل مفاجئ في 23 أغسطس

قطع الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة دونالد ترامب بشكل مفاجئ مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن" الأميركية، بسبب مخاوف تتعلق بسلامته.

وأنهى ترامب فجأة مقابلة بالقرب من الحدود الأميركية المكسيكية في ولاية أريزونا يوم الخميس، قائلا: "نحن في خطر".

وفي الأثناء، أعلن مكتب عمدة مقاطعة كوتشيز في ولاية أريزونا، عن إجرائه بحثًا عن رجل مطلوب بموجب مذكرات توقيف سارية، في ما يتعلق بتهديدات بقتل مرشح رئاسي أميركي، وذلك تزامنًا مع قيام ترامب، برحلة إلى الولاية.

وذكر مكتب عمدة مقاطعة كوتشيز، في بيان الخميس، أن الرجل يدعى (رونالد لي سيفرود) ويبلغ من العمر 66 عامًا، وهو مطلوب بموجب مذكرات توقيف سارية من ولاية ويسكونسن، بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، بالإضافة إلى مذكرات في ولاية أريزونا بتهمة الضرب والهروب"، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام.

وذكر البيان أيضا: "لاعتبارات تتعلق بالسلامة العامة، فإنه يتم البحث عن سيفرود كدليل تحقيقي بشأن التهديدات بقتل مرشح رئاسي".

تهديد بالقتل في 20 يوليو

ألقت السلطات الأميركية القبض على رجل في فلوريدا، بسبب تهديدات "قتل" على وسائل التواصل الاجتماعي، ضد الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبه الجمهوري، جي دي فانس.

وتم القبض على مايكل إم وايزمان بتهمة توجيه تهديدات بالقتل، وفقا لبيان صادر عن قسم شرطة مدينة جوبيتر في ولاية فلوريدا.

وجاء في البيان: "بعد التحقيق في التقارير وحساب المشتبه به على فيسبوك، وجد محققو الشرطة أن وايزمان وجه تهديدات متعددة ضد ترامب وفانس، اللذين أصبحا في وقت سابق من هذا الأسبوع المرشحين الجمهوريين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس على التوالي”.

وأضافت: "كما تم توجيه تهديدات تتعلق بإيذاء جسدي لأفراد عائلتي ترامب وفانس".

محاولة اغتيال 13 يوليو

شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا إطلاق أعيرة نارية.

وأظهرت لقطات مصورة أفرادا من جهاز الخدمة السرية والشرطة يرافقون ترامب إلى سيارة بينما كان يرفع قبضته في الهواء.

وشوهد الرئيس الأميركي السابق وقد لطخت الدماء أذنه اليمنى بينما كان محاطا برجال أمن أخرجوه من وراء المنصة.

وأطلق توماس ماثيو كروكس (20 عاما) النار على ترامب بواسطة بندقية هجومية بعيد الساعة 18:00 لدى إلقاء المرشح الجمهوري خطابا خلال تجمّع انتخابي.

واستقالت مديرة جهاز الخدمة السرية الأميركي كيمبرلي تشيتل بعد إقرارها بأن جهازها أخفق في مهمته منع محاولة اغتيال ترامب.