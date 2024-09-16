وأضاف مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان أنه استجاب للحادث في مقاطعة "ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا ويحقق في ما يبدو أنه محاولة اغتيال للرئيس السابق دونالد ترامب".

وطمأن ترامب مؤيديه بأنه بخير وذلك عقب إطلاق نار على مقربة منه وفق فريق حملته.

وقال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية في رسالة إلكترونية للمتبرعين: "أنا آمن وبخير".

وأضاف ترامب: "كانت هناك طلقات نارية في محيطي، ولكن قبل أن تبدأ الشائعات في الخروج عن السيطرة، أردت أن تسمع هذا أولا: أنا بخير وآمن. لا شيء سيوقفني. لن أستسلم أبدا".

ودانت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس الأحد العنف السياسي بعد إطلاق النار على مقربة من ترامب، منافسها الجمهوري في الانتخابات المقررة في نوفمبر.

وقالت المرشحة الديموقراطية "لقد تم إطلاعي على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترامب وعقاراته في فلوريدا، وأنا سعيدة لأنه آمن"، مضيفة "لا مكان للعنف في أميركا".