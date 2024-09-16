وقال دونالد ترامب جونيور على إكس نقلا عن السلطات: "العثور على سلاح إيه-كيه 47 وسط شجيرات وأنباء عن اعتقال المشتبه به".

وذكر مصدران مطلعان أن دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية بخير بعد حادثة إطلاق الأعيرة النارية.

ووفق المصادر فإن الطلقات صدرت من خارج سور الملعب، حسبما أوردت "رويترز".

وحسبما ذكر مصدر في إنفاذ القانون، فقد تم اعتقال شخص فيما يتعلق بحادث إطلاق النار بالقرب من منتجع ترامب للغولف.

وكانت حملة ترامب الانتخابية قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق أعيرة نارية قرب ناديه لكنها لم تقدم تفاصيل.

من جانبه، قال جهاز الخدمة السرية الأميركي إنه يحقق في الواقعة التي حدثت قبل الثانية ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدرين مطلعين قولهما إن ترامب كان يلعب الغولف وقت إطلاق النار وإن الخدمة السرية نقلته إلى غرفة.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث وإنهما شعرا "بارتياح بعد معرفة أنه بخير. وسيجري إطلاعهما على التطورات بانتظام".

وأصيب ترامب في أذنه في محاولة اغتيال في تجمع انتخابي بولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بينه وبين كامالا هاريس نائبة الرئيس.

وكان هذا أول إطلاق نار على رئيس أميركي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من أربعة عقود، ويمثل ثغرة أمنية صارخة أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مدير جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء الكونغرس من الحزبين.

وأصيب ترامب في أذنه اليمنى في واقعة بنسلفانيا وقُتل أحد الحضور، وقتلت الخدمة السرية مطلق النار بالرصاص، وهو شاب في العشرين من عمره يدعى توماس كروس.