وكانت الحملة الانتخابية لترامب قد ذكرت في وقت سابق أنه بخير عقب إطلاق نار قرب مقر وجوده، لكنها لم تقدم تفاصيل.

ونقل ابن ترامب، دونالد ترامب جونيور، عن سلطات إنفاذ القانون قولها إنها عثرت على بندقية آلية من طراز إيه-كيه47 وإنه جرى احتجاز مشتبه به.

وقالت الصحيفة إن الحادث وقع خارج ملعب ترامب للغولف في وست بالم بيتش بولاية فلوريدا.

وأضافت "المصادر تقول إن ترامب لم يكن في خطر".

وأصيب ترامب في أذنه في محاولة اغتيال بولاية بنسلفانيا يوم 13يوليو، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بين ترامب وكامالا هاريس نائبة الرئيس.

وكان هذا أول إطلاق نار على رئيس أميركي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من أربعة عقود، ويمثل ثغرة أمنية صارخة أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مدير جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء الكونغرس من الحزبين.

وقال البيت الأبيض في بيان إنه جرى إطلاع الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس على الحادث وإنهما شعرا "بارتياح بعد معرفة أنه بخير. وسيجري اطلاعهما على التطورات بانتظام".