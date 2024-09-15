قالت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الأحد، إنه تم تأمين ترامب بعد إطلاق النار في محيط إقامته.
وأوضحت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب كان موجودا اليوم (الأحد) في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع منتجع مارالاجو الذي يملكه.
وكشفت وسائل إعلام أميركية أن شخصان تبادلا إطلاق النار خارج نادي الجولف الخاص بترامب وأنه لم يتعرض للخطر.
وقالت محطة "إيه بي سي" نقلا عن مصادر إن إطلاق النار لم يكن يستهدف ترامب.
وقبل شهرين تقريبا، تعرض ترامب لإطلاق نار أثناء محاولة اغتيال في تجمع جماهيري في بنسلفانيا، وخدشت رصاصة أذنه.
وكان حادث إطلاق النار على ترامب، قد أثار حالة من الصدمة في الداخل الأميركي.