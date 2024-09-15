وأوضحت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن ترامب كان موجودا اليوم (الأحد) في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يقع منتجع مارالاجو الذي يملكه.

وكشفت وسائل إعلام أميركية أن شخصان تبادلا إطلاق النار خارج نادي الجولف الخاص بترامب وأنه لم يتعرض للخطر.



وقالت محطة "إيه بي سي" نقلا عن مصادر إن إطلاق النار لم يكن يستهدف ترامب.