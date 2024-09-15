وقال مسؤول محلي لوكالة فرانس برس إن القارب كان ينقل السبت 53 مزارعا إلى أراضيهم على نهر غومي حين غرق في منتصف الطريق.

وأوضح نعم الله موسى الحاكم السياسي لمنطقة غومي حيث وقع الحادث أن "عمليات البحث تتواصل للعثور على الركاب الـ41 الذين ما زالوا مفقودين"، موضحا أن "12 منهم فقط أغيثوا (السبت) بعد قليل على وقوع الحادث".

وأضاف أن "القارب كان يحمل عددا من الركاب يفوق طاقته، ما جعله ينقلب ويغرق".

وأعرب الرئيس بولا أحمد تينوبو في بيان الأحد عن "تعاطفه" بعد "مقتل أكثر من 40 مزارعا في حادث قارب".

شهدت هذه المنطقة من غومي قبل بضعة أيام فيضانات كبيرة أرغمت أكثر من مئة ألف شخص على الفرار.

ووعد تينوبو بتقديم "دعم للضحايا" جراء حادث الغرق والفيضانات.

كثيرا ما تشهد نيجيريا غرق مراكب وخصوصا خلال موسم الأمطار، ويعود ذلك عموما إلى تحميل القوارب فوق طاقتها وسوء الصيانة وعدم الامتثال لقواعد السلامة.

وقضى الشهر الماضي 30 مزارعا في غرق قاربهم في نهر دونداي في ولاية سوكوتو المجاورة، وفق مسؤولي أجهزة الطوارئ.

وقبل ذلك بثلاثة أيام، قضى 15 مزارعا عندما انقلب قاربهم في نهر غامودا بشمال ولاية جيغاوا، بحسب الشرطة.