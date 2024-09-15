وذكر اليويفا أن إنجلترا تواجه خطر "الحرمان" من تنظيم بطولة أوروبا أو حتى المشاركة فيها، إذا مضى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قدما في خططه لإنشاء "هيئة رقابية لكرة القدم".

وفي رسالة إلى وزيرة الثقافة ليزا ناندي، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إنه "يجب ألا يكون هناك أي تدخل حكومي في إدارة كرة القدم".

ومع استضافة بريطانيا وأيرلندا لبطولة "يورو 2028" المقبلة، أرسل اليويفا رسالة إلى وزيرة الثقافة تحذر من "أي تدخل حكومي في إدارة كرة القدم".

ويأتي ذلك في أعقاب خطط الحكومة لإنشاء هيئة تنظيمية مستقلة لكرة القدم.

وفي الرسالة، التي اطلعت عليها عدة وسائل إعلام بريطانية، حذر الأمين العام لليويفا ثيودور ثيودوريديس، من الخطط الواردة في خطاب الملك التي من شأنها أن تمنح الهيئة التنظيمية الجديدة سلطة الإشراف على الأندية في بطولات كرة القدم في إنجلترا.

وقال إن استقلالية اللعبة "مطلب أساسي".

ومن شأن الاستبعاد أن يمنع الأندية الإنجليزية من القدرة على المنافسة في دوري أبطال أوروبا ومسابقات الاتحاد الأوروبي الأخرى، بالإضافة إلى عدم قدرة المنتخب الوطني على المشاركة في البطولة الأوروبية أو تنظيمها.