ووقع هذا الحادث بعد غرق قارب أسفر عن مقتل 12 شخصا في الثالث من سبتمبر، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة، مما رفع عدد القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ يناير.

ووصل 21615 مهاجرا إلى بريطانيا عبر القناة في النصف الأول من عام 2024، وهو عدد غير مسبوق، حسب بيانات نشرتها السلطات في هذا البلد.

وتبرز هذه الأرقام التحدي الذي تواجهه حكومة حزب العمال الجديدة في المملكة المتحدة فيما تحاول خفض عدد الوافدين.