وذكرت الصحيفة أن المناشدة جاءت من خمسة وزراء دفاع سابقين منحزب المحافظين، هم غرانت شابس، وبن والاس، وجافين ويليامسون، وبينيموردونت وليام فوكس، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق بوريسجونسون.

وأضافت الصحيفة أنهم حذروا ستارمر من أن "أي تأخير إضافي سيشجع الرئيس بوتين".

وعلى مدار شهور، كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يطلب من حلفائه السماح لأوكرانيا بإطلاق صواريخ غربية الصنع، بما في ذلك منظومة الصواريخ التكتيكية الأميركية بعيدة المدى وصواريخ ستورم شادوز البريطانية، في عمق روسيا للحد من قدرة موسكو على شن هجمات.

أجرى ستارمر والرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات في واشنطن أمس الجمعة بشأن السماح لكييف باستخدام الصواريخ بعيدة المدى ضد أهداف في روسيا. ولم يتم الإعلان عن أي قرار.

ويشعر بعض المسؤولين الأميركيين بشكوك عميقة في أن السماح باستخدام مثل هذه الصواريخ من شأنه أن يحدث فرقا كبيرا في معركة كييف ضد روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الغرب سيكون في قتال مباشر مع روسيا إذا سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ غربية بعيدة المدى.