ونقلت وكالة فرانس برس عن زيلينسكي قوله: "لقد أعطى (الهجوم في كورسك) النتائج التي توقعناها، صراحة".

وتابع: "في منطقة خاركيف، تم إيقاف العدو، وتباطأ التقدم في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية هناك".

كما أشار إلى أن روسيا نشرت 40 ألف جندي في منطقة كورسك.

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا، الخميس، أن جيشها استعاد 10 قرى من القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الحدودية الروسية، حيث شنت أوكرانيا الشهر الماضي هجوما واسعا.

وكان الجيش الأوكراني توغل في شكل مفاجئ في السادس من أغسطس في منطقة كورسك، وأعلن لاحقا أنه سيطر على أكثر من ألف كلم مربع ونحو 100 قرية.