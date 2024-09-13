وذكر ترامب، في منشور على حسابه في منصة "تروث سوشيال": "أخبار ضخمة! أصدرت وزارة العدل للتو بيانات جديدة لمعدلات الجريمة والتي تُظهر أنني كنت محقا تماما في المناظرة".

وأضاف: "في الواقع، البيانات أسوأ مما كنا نتخيله على الإطلاق".

وأوضح: "بالمقارنة مع عام 2020، ارتفعت الجرائم العنيفة بنسبة 40 بالمئة تقريبا، وارتفعت جرائم الاغتصاب بنسبة 42 بالمئة، وارتفعت الاعتداءات المشددة بنسبة 55 بالمئة، وارتفعت الجرائم العنيفة باستخدام السلاح بنسبة 56 بالمئة، وارتفعت الهجمات العنيفة على الغرباء بنسبة 61 بالمئة".

وتابع: "كما ارتفعت سرقة السيارات بنسبة 42 بالمئة، وارتفعت أخطر أشكال الجرائم العنيفة بنسبة 55 بالمئة".

وأبرز ترامب: "مدننا تحت الحصار. وهذا لا يشمل جرائم المهاجرين التي اجتاحت مدننا في الأشهر الأخيرة".

وختم منشوره بالقول: "إن جرائم كامالا هاريس تدمر أميركا، والعصابات تسيطر".