وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" في كييف بأن الجيش الأوكراني ذكر بأنه أسقط 24 طائرة مسيرة هجومية من بين 26 أطلقتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأوضح المصدر ذاته أن المسيرات أسقطت في مناطق ميكولايف وأوديسا وخميلنيتسكي وإيفانو فرانكوفسك غربي البلاد.

كما كشفت وزارة الدفاع الأوكرانية عن مهاجمة مستودع للدخائر والصواريخ الروسية قرب مدينة ماريوبول في منطقة دونيتسك الليلة الماضية.

وقتل شخص وأصيب 10 آخرون في منطقة خيرسون في قصف روسي الليلة الماضية، وفقا لما ذكرته الإدارة العسكرية للمنطقة.

من جهتها أفادت الإدارة المحلية لمنطقة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا بأن 5 أشخاص أصيبوا في هجوم صاروخي شنته روسيا، الجمعة، على المنطقة.