وقالت وزارة الدفاع في بيان نشر على منصة تليغرام: "خلال عمليات هجومية، حررت وحدات من جنود فرقة الشمال 10 قرى في يومين".

في الوقت نفسه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تشن هجوما مضادا في منطقة كورسك، مؤكدا أن هذا الرد الروسي "يتلاءم مع الخطة الأوكرانية"، من دون تفاصيل إضافية.

وكان الجيش الأوكراني توغل في شكل مفاجئ في السادس من أغسطس في منطقة كورسك، وأعلن لاحقا أنه سيطر على أكثر من ألف كلم مربع ونحو 100 قرية.

وذكرت قناة "ريبار" على تليغرام، وهي قريبة من الجيش الروسي، أن المعارك في كورسك تتركز خصوصا حول بلدة سناغوستي، وتحديدا في الجزء الغربي الذي تسيطر عليه القوات الأوكرانية.

وسبق أن دمر الجيش الأوكراني جسورا عدة في هذه المنطقة في الأسابيع الأخيرة، ما اضطر الروس إلى إقامة أرصفة موقتة لعبور نهر السيم.

وأظهرت مشاهد نشرها مدونون عسكريون روس في الأيام الأخيرة على الشبكات الاجتماعية، هجوما لمدرعات روسية على مواقع أوكرانية في منطقة كورسك ومجموعة من الجنود الأوكرانيين قيل إنهم أسرى.