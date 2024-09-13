ويمثل الرقم أكبر مبلغ تبرع للحملة منذ أن أعلنت نائبة الرئيس الأميركي ترشحها للسباق الرئاسي في يوليو الماضي.

وأشار فريق هاريس إلى أنه خلال الفترة الواقعة بين ليلة الثلاثاء ومساء الأربعاء، تبرع ما يقرب من 600 ألف شخص لحملة المرشحة الديمقراطية، وفقما ذكرت "سكاي نيوز" البريطانية.

وقالت جين أومالي ديلون رئيسة حملة هاريس: "بينما يواصل برنامجنا لجمع التبرعات إظهار قوته التاريخية، لا يمكن اعتبار هذا الزخم أمرا مفروغا منه".

وأضافت: "لا يمكننا الاستهانة بقوة فريق ترامب وجهوده القوية في جمع التبرعات والتنظيم المصممة عمدا لبث الفرقة وزرع الشك بين الأميركيين".

وكان الرئيس الأميركي السابق ترامب قد قال الخميس إنه لن يشارك في مناظرة انتخابية أخرى مع منافسته هاريس قبل انتخابات الخامس من نوفمبر.