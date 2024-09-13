وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني لـ"فرانس برس"، إن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار وقتلوا مدنيين"، موضحا أن تفاصيل إضافية عن الهجوم الذي وقع في ولاية دايكندي سيتم إعلانها لاحقا.

وقال مصدر في الولاية للوكالة طالبا عدم كشف هويته لأسباب أمنية، إن 14 شخصا قتلوا وأصيب 4 على الأقل.

وأضاف أن مجموعة من الأفراد تجمعوا للترحيب بالزوار العائدين من مدينة كربلاء العراقية، حينما وقع الهجوم.

وقال مسؤول في مستشفى بمدينة نيلي عاصمة الولاية إن الموظفين في حال تأهب.

وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس" طالبا عدم كشف هويته: "تم إبلاغهم بالاستعداد لاستقبال ومعالجة الجرحى".

وعقب وقوعه، تبنى تنظيم "داعش" الهجوم الدامي.

وأشارت وكالة أعماق التابعة للتنظيم إلى مقتل "15 من الشيعة وإصابة 6 آخرين".