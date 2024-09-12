وأكد زيلينسكي أن السفينة كانت تحمل حبوبا، ونشر صورا لها بعدما تعرضت للهجوم على قناته في تطبيق "تلغرام".

وأضاف الرئيس الأوكراني: "السفينة تعرضت للقصف بعد مغادرة المياه الأوكرانية"، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن خسائر بشرية.

وكتب على "تلغرام": "أوكرانيا واحدة من الجهات المانحة العالمية الرئيسية للأمن الغذائي. يعتمد الاستقرار الداخلي والحياة في عشرات البلدان في أنحاء مختلفة من العالم على التشغيل الطبيعي والسلس لممر صادراتنا الغذائية".

وأضاف: "إمداداتنا الغذائية إلى بلدان في إفريقيا والشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية. سنواصل بذل كل ما في وسعنا لحماية موانئنا وبحرنا الأسود وإمدادات الغذاء إلى السوق العالمية".

كما قال زيلينسكي: "نحن في انتظار رد فعل العالم. لا ينبغي أبدا أن يكون القمح والأمن الغذائي هدفا للصواريخ".

وفي السياق ذاته، أكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر خاص، أن سفينة لنقل الحبوب تعرضت للقصف في البحر الأسود ليل الأربعاء.

ووقع الحادث، وفق "رويترز"، في المياه الرومانية قرب مصب نهر الدانوب، لكن لم يتسن التأكد من أن هذه السفينة هي التي تحدث عنها زيلينسكي.